Stefano Azzi Ceo Dazn | “La pirateria costa 800 000 euro al giorno”

Leggi su sportface

(Di mercoledì 28 giugno 2023) Laaudiovisiva continua a far registrare numeri preoccupanti in Italia., ceo diItalia, è intervenuto questa mattina, in video collegamento, alla presentazione dei risultati dell’indagine Fapav/Ipsos, commentando l’impatto del fenomeno sull’industria sportiva italiana. “Sebbene lo sport sia stabile al quarto posto nella classifica dei contenuti più piratati, dopo film, serie tv e programmi, gli eventi sportivi live continuano a far registrare, dal 2017, una crescita continua in termini di atti dicommessi: 41 milioni solo nel 2022. Parliamo di un fenomeno criminale che sottrae al nostro settore più di 800 milaal, oltre 24 milioni diogni mese”, spiega. E ancora: “La ricerca ...