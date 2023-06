Starfield su PC sarà ottimizzato per AMD Un accordo commerciale toglie il DLSS 3 0 ai gamers

... Ryan non ritiene problematica l'esclusività di, prossimo videogioco di Bethesda Game ... Ryan: "Il cloud gaming nonpercorribile prima del 2025" Parlando di cloud gaming, uno dei settori ...... 'Siamo molto entusiasti di questa nuova collaborazione con AMD per. Questo è il gioco ... Al momento, rimane da vedere se AMDin grado di offrire un'ottimizzazione migliore di quella ...Per celebrare questa collaborazione, Todd Howard, Executive Game Director di, si è unito a Jack Huynh, SVP & GM, Computing and Graphics Group di AMD, in un video che illustra come questa ...

Starfield sarà in partnership esclusiva con AMD e sfrutterà FSR 2.0 Tom's Hardware Italia