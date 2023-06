Star Wars | la promessa di Rey a Luke Skywalker al centro del nuovo film

... la presidente della Lucasfilm Kathleen Kennedy ha rivelato che la promessa di Rey a Luke Skywalker (di ricostruire e mantenere un nuovo Ordine Jedi) sarà il "cuore" del nuovo film di. ...: il set LEGO dell'iconica astronave di Boba Fett vista in The Mandalorian è in sconto su Amazon Se fan, dovete assolutamente recuperare questa statuina, soprattutto se disponibile a un ...Data di Rilascio Titolo Partner Arrivo FSR 1/2 Arrivo DLSS 2/5/2023 Redfall NVIDIA 2/5/2023 2/5/2023 28/4/2023: Jedi Survivor AMD 28/4/2023 N/D 21/4/2023 Dead Island 2 AMD 21/4/2023 N/D 28/...

Star Wars Eclipse, il nuovo gioco di Quantic Dream ambientato nel mondo di Star Wars, potrebbe avere un anno di uscita, non proprio vicinissimo.Svelata quale sarà la premessa principale del nuovo film di Star Wars ambientato 15 anni dopo L'Ascesa di Skywalker.