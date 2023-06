Star Wars | il piano originale di George Lucas prevedeva 12 film

George Lucas ha creato una saga di sei episodi che costituisce il fondamento del franchise di, ma inizialmente aveva considerato un piano per ben dodici film. Quest'idea è cambiata nel corso degli anni, riducendosi a sei film live - action e un lungometraggio animato, per poi ...... la presidente della Lucasfilm Kathleen Kennedy ha rivelato che la promessa di Rey a Luke Skywalker (di ricostruire e mantenere un nuovo Ordine Jedi) sarà il "cuore" del nuovo film di. ...Un anno e mezzo fa, durante i The Game Awards 2021, lo studio francese Quantic Dream presentavaEclipse , un videogioco d'avventura incredibilmente ampio e ambizioso ambientato nell'universo di Guerre Stellari, con tanti personaggi giocabili e una storia profonda a variabile in base ...

