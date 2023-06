“Stai zitta” l’emozionante libro di Eishes Chayil Judy Brown | Cosa trovi in libreria

(Di mercoledì 28 giugno 2023) Tratto da una storia vera per la rubricain, vi segnalodi) edito da Edizioni Le Assassine. Leggi per scoprire nei dettagli disi tratta. “di) Editore: Edizioni le assassine Numero di pagine: 404 Anno di pubblicazione: 2023 Acquista il romanzo: https://edizionileassassine.it/prodotto/Ecco “” il romanzo di ...

Relazioni immaginarie e tempo perso Otto mesi è una discreta media,andando benissimo, se la ... Vede Sta. I grandi amori, cara mia, non esistono: son fantasie da bugiardi. Esistono solo ...Creator dell'anno è stata proclamata Aida Diouf Mbengue, mentre Giulia Paganelli alias Evaha ritirato il premio come Miglior Prodotto Digital per il contenuto "Diet Culture. Ripassimo ...Creator dell'anno è stata proclamata Aida Diouf Mbengue, mentre Giulia Paganelli alias Evaha ritirato il premio come Miglior Prodotto Digital per il contenuto "Diet Culture. Ripassimo ...