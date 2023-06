Stadio Franchi di Firenze | deserta la gara per l' appalto di restyling Cosa succede ora

Nuova road map del Comune. Palazzo Vecchio farà ricorso al Tar contro il definanziamento di 55 milioniÈ scaduto oggi alle 13 il termine per la presentazione delle offerte nell'ambito della procedura ristretta per appalto integrato per progettazione esecutiva e realizzazione lavori allodi Firenze. Non sono state presentate offerte , ma la gara deserta era una delle opzioni che il Comune di Firenze aveva considerato e alla quale l'amministrazione, fa sapere, era ......13 è scaduto il termine per la presentazione delle offerte nell'ambito della procedura ristretta per appalto integrato per progettazione esecutiva e realizzazione lavori alloArtemio...

Firenze – Gara deserta, per il restyling dello Stadio Franchi. Ipotesi forse contemplata, come dicono dallo stesso Comune, e tuttavia sempre ben poco gradita. La “sorpresa” oggi poco dopo le 13, ovver ...Palazzo Vecchio ricorrerà al tribunale amministrativo per il Franchi, nella speranza di ottenere i 55 milioni tolti dall'Europa ...