St Nian Paris in difesa degli animali in via d’estinzione

Leggi su velvetmag

(Di mercoledì 28 giugno 2023) Lo stile diventa ancora una volta impegno sociale per Stgrazie alla limited edition di t-shirt e felpe frutto della creatività senza confini della designer Nihan Buruk. Les animaux sont nous égaux, glisono come noi: è questo il messaggio che il brand francese mette al centro della sua nuova capsule collection La Nuit. Creazioni pensate per celebrare la bellezza della fauna selvatica in viae sottolineare la necessità di tutelarne la sopravvivenza. St, Courtesy of Press Office St: t-shirt e felpe ispirate a Gauguin, Rodin e Modigliani Il marchio francese ha racchiuso il suo credo in una linea di t-shirt e di felpe in limited edition, nata dalla versatile creatività della sua designer e founder, ...