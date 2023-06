Spritz 1814 | la ricetta del long drink più amato in Italia

Leggi su lopinionista

(Di mercoledì 28 giugno 2023) Un grande classico dell’aperitivo all’na, loma non uno qualunque: lo. Ilpiùdel Bel Paese oggi è a base di– l’Aperitivo, l’ingrediente immancabile per unoa regola d’arte. Sinonimo di convivialità e allegria, custodisce un’accurata selezione di erbe aromatiche, semi e frutta mediterranea, l’ideale per la preparazione di cocktail classici e creativi, dal gusto intenso e rinfrescante. Ingredienti: 2 parti di– l’Aperitivo 3 parti di Prosecco 1 parte di soda Garnish: una fetta d’arancia Procedimento: Per preparare lo, mettete il ghiaccio nel bicchiere. Quindi versate il Prosecco seguito da– ...