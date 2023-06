Sportiello | «Sono milanista da sempre | è un sogno»

Leggi su calcionews24

Le parole di Marco, ex portiere dell'Atalanta, dopo l'ufficialità del suo trasferimento al Milan Marcoha parlato a Milan Tv dopo l'ufficialità del suo trasferimento al Milan. PAROLE – «dalla nascita, vengo da una famiglia di milanisti, quindi per me è unche si avvera. È un motivo di orgoglio per me, voglio ripagare la fiducia della società. Quando ero piccolo il portiere del Milan era Sebastiano Rossi, quindi è stato lui il mio modello. Mi piaceva il suo modo di stare in porta. Non c'è stato qualcosa di particolare che mi ha fatto scegliere il ruolo del portiere. Mi ha aiutato il fisico, già da bambino ero piuttosto alto e quindi mi hanno indirizzato verso questo ruolo».