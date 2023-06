Spiava le colleghe in bagno | arrestato direttore delle Poste a Taranto | nel suo pc video e 120mila immagini

(Di mercoledì 28 giugno 2023)con una telecamera nascosta ledell’ufficio postale che andavano in. La Guardia di Finanza haildi una sede diItaliane . Il provvedimento restrittivo è del gip Francesco Maccagnano su richiesta del pm Mariano Buccoliero. L’uomo aveva sistemato, nascondendola, unacamera all’interno della toilette utilizzata dalle dipendenti e poi...

... 'Ho solo rimesso a posto la telecamera' Nei guai un direttore delle Poste di Taranto , che avrebbe utilizzato una telecamera nascosta per spiare lein bagno . Espediente con il quale ...Il direttore di una filiale di un ufficio postale della provincia di Taranto con questo espediente filmava infatti lenella loro intimità, arrivando a collezionare un quantitativo di 120mila ...Il direttore di un ufficio postale di Taranto è stato arrestato dai carabinieri, con l'accusa di aver spiato leche andavano in bagno con una videocamera nascosta, per poi scaricare le immagini su un suo computer personale. La denuncia e le indagini sono partite dopo che una dipendente dell'ufficio ...

Arrestato Direttore dell'ufficio postale che spiava le colleghe in bagno a Taranto con una telecamera nascosta Virgilio Notizie

Spiava con una telecamera nascosta le colleghe dell'ufficio postale che andavano in bagno. La Guardia di Finanza ha arrestato a Taranto il direttore di una sede di Poste Italiane. Il provvedimento… Le ...Il direttore di un ufficio postale nella periferia di Taranto, in Puglia, è stato arrestato e posto ai domiciliari dalla Guardia di Finanza accusato di spiare le sue colleghe con una telecamera nascos ...