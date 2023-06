Spiava le colleghe al bagno con una telecamera | arrestato direttore della Posta

Il direttore di un ufficio postale di Taranto è stato arrestato dai carabinieri, con l'accusa di aver spiato leche andavano in bagno con una videocamera nascosta, per poi scaricare le immagini su un suo computer personale. La denuncia e le indagini sono partite dopo che una dipendente dell'ufficio ...con una telecamera nascosta leche andavano in bagno: con questa accusa il direttore di un ufficio postale della periferia di Taranto è stato arrestato e posto ai domiciliari dalla ...Avrebbe spiato lein momenti intimi nascondendo una telecamera all'interno del bagno . Con questo espediente sarebbe stato in grado di ottenere 120mila immagini e alcuni video . Un giorno, però, una dipendente ...

Il direttore guardone spiava le colleghe in bagno AGI - Agenzia Italia

Taranto, i finanzieri hanno ritrovato in un computer del direttore della Posta decine di video e 120mila immagini. Ora l'uomo è agli arresti domiciliari in attesa dell'interrogatorio di garanzia.Un direttore delle Poste di Taranto avrebbe utilizzato una telecamera per spiare le colleghe in bagno. Sotto sequestro migliaia di immagini ...