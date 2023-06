Spezia | presentato il progetto per lo stadio VIDEO Platek Jr | 'Rinascita per tornare in A'

... al 'Via del Mare' vince 2 - 1 la Salernitana Evidenza [ 08/01/2023 ] Trae Lecce è solo ... inno contro la guerra della cantautrice salentina Ester Del Popolo, è statoieri in una ...... ma i titolari della gioielleria se ne sono accorti solo qualche giorno dopo e hanno... la mattina stessa avevano portato a segno analogo furto presso una gioielleria in La. Hanno ...Il FestiValdelMaro vieneattraverso una rivista promozionale che, oltre a contenere il ... E il presidente: 'Siamo l'unica […] Navigazione articoli Calcio,: prima amichevole ...

Spezia, Presentato il Progetto di Ristrutturazione del Picco a Villa ... LA NAZIONE

Entrambi i volumi del libro di Giorgio Pagano e Maria Cristina Mirabello Un mondo nuovo, una speranza appena nata. Gli anni Sessanta alla Spezia e in provincia verranno presentati martedì 4 luglio all ...Il Centro della Carità del Santuario di Sant’Antonio della Spezia ha ospitato nei giorni scorsi un convegno formativo dedicato al complesso mondo della disabilità, in tutte le sue declinazioni. Frate ...