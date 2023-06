Spalletti cuore d’oro | un tifoso disabile riceve da lui maglia di Maradona

Leggi su sportface

(Di mercoledì 28 giugno 2023) Lucianoha regalato unada gioco originale di Diego– con l’autografo del Pibe de Oro – a Martin, un giovane romeno affetto da grave disabilità che da anni è ospite della casa famiglia di un istituto religioso di Casamicciola. L’allenatore del terzo scudetto del Napoli si trova da diversi giorni in vacanza ad Ischia, in un noto albergo di Lacco Ameno e Martin, che non può deambulare e vive in pratica su una sedia a rotelle, si è fatto accompagnare all’esterno dell’albergo per poterlo incontrare e chiedergli un selfie: quandolo ha visto non si è tirato indietro e, dopo aver fatto diverse foto col giovane, gli ha chiesto di aspettare qualche minuto ed è salito in camera. Ne è disceso poco dopo con la maglietta originale della stagione 1987/88, quella del primo scudetto degli azzurri, ...