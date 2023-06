Spaccio di cocaina | 56enne sannita arrestato

(Di mercoledì 28 giugno 2023) Tempo di lettura: 2 minutiNella serata odierna, all’esito di attività investigativa coordinata dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Benevento, militari della Compagnia Carabinieri di Benevento hanno dato esecuzione ad una ordinanza di custodia cautelare dell’obbligo di dimora nei confronti di undi Pago Veiano, ritenuto gravemente indiziato del reato didi sostanza stupefacente del tipo. In particolare, l’attività d’indagine traeva origine da una segnalazione anonima pervenuta alla Centrale Operativa della Compagnia Carabinieri di Benevento circa uno strano movimento di auto e persone nei pressi di un muretto di contenimento nella zona di Pago Veiano. Prontamente i Carabinieri della Stazione Carabinieri di Pietrelcina rinvenivano un contenitore con all’interno la somma di euro 150,00, in ...

