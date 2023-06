Sorpresa | l’Italia non è più la patria degli esoneri E i dati smontano un altro stereotipo

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 28 giugno 2023) Il ritornello è stato ripetuto all’infinito. Fino a quando non si è trasformato in un tormentone. In Italia, si dice, si licenziano troppi allenatori, non si dà tempo ai coach di inculcare i propri schemi nella testa dei calciatori. È stato così per anni. Soprattutto per merito (o per colpa) di presidenti che hanno trasformato l’esonero in un atto seriale, in un tratto distintivo della propria gestione. Ora, però, le cose sembrano essere cambiate. A dirlo è un rapporto pubblicato nelle scorse settimane dal Cies, l’osservatorio di Neuchâtel, in Svizzera, che dal 2005 si è specializzato nell’analisi statistica del pallone. Il report ha preso in considerazione ben 60 campionati di massima divisione sparsi in tutto il mondo, analizzando gli avvicendamenti in panchina nella stagione 2022/2023. E i risultati sono piuttosto interessanti. Delle 850 squadre analizzate, ben 484 (ossia il 56.9% ...