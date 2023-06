Sophie e Basciano prima del defollow | l’intervista | “Lui è una testa di cavolo…”

(Di mercoledì 28 giugno 2023)Codegoni e Alessandrosi sono lasciati? Dopo ildi entrambi sul web sono partite le “congetture” ed oggi, tra le pagine di Chi Magazine, spuntarealizzata alcuni giornidel “fattaccio”.dele Alessandro hanno affermato di non essere la famiglia del Mulino Bianco... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.

Aria di crisi perCodegoni e Alessandro. Gf Vip,Codegoni e Alessandro, le parole dell'amico della coppia La coppia, nata nella sesta edizione del Gf Vip , a poco più di un mese dalla nascita della picco la Celine ...prima del defollow, l'intervistae Alessandro hanno affermato di non essere la famiglia del Mulino Bianco e di litigare spesso, come capita a tutte le coppie: Alessandro ...... che stanno insieme solo per business o si lasciano per fare hype! Successivamente Amedeo ha risposto ad un commento di Andrea Di Carlo che ha definito"coppia fake": E, in ultimo, ...

Sophie Codegoni e Alessandro Basciano in crisi, la mamma ... Fanpage.it

Nelle ultime ore hanno iniziato a circolare sempre con maggiore insistenza rumor circa una presunta crisi tra Sophie Codegoni e Alessandro Basciano. I due ex gieffini della sesta edizione del ...Le parole dell'amico di Amedeo Venza, confermano le ultime indiscrezioni sulla coppia nata nel corso della sesta edizione del Gf Vip.