Sono una fashion expert - i due stili che devi indossare se hai il seno piatto non cercherai altro

Leggi su oggi-notizie

(Di mercoledì 28 giugno 2023) Oggi Notizie Le donne a pettospesso si chiedono qualidi abbigliamento siano più lusinghieri per loro. Unaista, conosciuta come verypettygirl sui social media, ha condiviso i suoi consigli su come abbinare le magliette per creare un look elegante e femminile. Ha suggerito di utilizzare i colli a cappuccio per creare un'illusione di volume, mentre durante il giorno le magliette di ogni tipoperfette. I fan hanno commentato positivamente i consigli, ma c'è anche chi ha espresso dei dubbi. Laista ha risposto che basta aggiungere gioielli o una sciarpa per rendere il look più femminile. Scopri di più su come abbinare le magliette per le donne a petto. Di cosa parliamo in questo articolo... Colli a cappuccio come stile lusinghiero Magliette di ...