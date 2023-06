Sla | scoperta la prima variante genetica che accelera la malattia | la ricerca che accende nuove speranze

(Di mercoledì 28 giugno 2023) Sla: c’è il contributo italiano in uno studio internazionale che svela un marcatore spia di gravità, e apre aprospettive di cura. L’ultimo traguardo che laha raggiunto è dunque quello delladellaassociata a una progressione più rapida della sclerosi multipla (Sm). Una conquista che segna un importante passo in avanti, con cui uscire almeno psicologicamente dal tunnel di cause ignote, prognosi infausta, e una diagnosi a cui si giungeva in genere dopo mesi di calvario tra un esame e l’altro. Perché fino a pochi anni fa avere la Sla, la Sclerosi Laterale Amiotrofica, significava esattamente questo. Poi le cose sono cominciate a cambiare: i progressi della. L’onda emozionale suscitata dai “malati eccellenti”, ...

...che sono ancor più affascinanti da esplorare perché dietro a ogni curva c'è una nuovae ... Ho temuto di avere qualcosa di grave, perfino la. Sono stati mesi di disagio e sofferenza, in cui ...Quella speranza che, per una malattia inguaribile come la, oggi deve concretizzarsi in una ... Con il suo desiderio di trovare risposte, è stato capace di insegnare la meraviglia della, ...Quella speranza che, per una malattia inguaribile come la, oggi deve concretizzarsi in una ... Con il suo desiderio di trovare risposte, è stato capace di insegnare la meraviglia della, ...

Sla, scoperta la prima variante genetica che accelera la malattia: la ... Secolo d'Italia

Questo sito utilizza i cookie per migliorare i servizi e ottimizzare l’esperienza di navigazione dell’utente. I cookie di natura tecnica sono indispensabili per permettere il corretto funzionamento de ...Nata dall’impegno della sezione AISLA Piombino, la veleggiata è indiscutibilmente il simbolo italiano dello Sla Global Day ...