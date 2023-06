Sky Sport – Milan | Loftus-Cheek atteso domani per le visite mediche

(Di mercoledì 28 giugno 2023) Rubensta per diventare un nuovo giocatore del: nelle prossime ore, come riportato da Sky, il centrocampista inglese sarà in Italia esvolgerà le, prima di firmare il contratto coi rossoneri. L’operazione costerà ai rossoneri un totale di 21,5 milioni di euro.Face.

Una opzione di 4.7 milioni di dollari sul suo contratto per un ultimo anno a Golden State: Donte DiVincenzo, però, ha scelto di non esercitarla , e quindi la guardia degli Warriors ora è ufficialmente ...Il Milan ha chiuso il primo colpo a centrocampo. È fatta per l'arrivo di Ruben Loftus - Cheek : operazione a titolo definitivo , con i Blues che incasseranno circa 21,5 milioni di euro . Il ...... 'Non siamo banalmente una sala giochi - spiegano i titolari - ma vogliamo diventare un punto di aggregazione per i grandi appassionati di. Nei nostri schermi, grazie ae Dazn, si potranno ...

Sky - Weah atteso a Torino nel tardo pomeriggio o in serata: domani mattina le visite mediche Tutto Juve

Gli aggiornamenti ad ala e fondo, ma anche la necessità di farsi trovare pronti per cogliere ogni opportunità. Così la Ferrari arriva al weekend che si corre in casa di una Red Bull sempre più ...A Pioltello è stato inaugurato un murale dedicato al vice-presidente dell'Inter. L'opera è stata svelata alla presenza dello stesso Javier Zanetti, attorniato dall'amore dei tifosi nerazzurri e con cu ...