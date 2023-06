Skriniar fuori in 48 ore | l’Inter sfoglia la lista dei 7 possibili ‘eredi’

Leggi su inter-news

(Di mercoledì 28 giugno 2023)rappresenta già il passato delma per l’ufficialità bisogna aspettare ancora qualche ora. Nel frattempo la società nerazzurra va alla ricerca del suo sostituto in difesa, ma tra specifico erede tecnico e semplice rimpiazzo numerico c’è un mondo di occasioni. Salvo sorprese di mercato, i nomi da valutare come potenziale acquisto post-sono già noti LUNGO (SILENZIOSO) ADDIO – Il 30 giugno si avvicina. La data di scadenza più attesa e, per altri casi, temuta.si appresta a salutare definitivamente più di un calciatore, come già noto da tempo. E se non fa certo male liberarsi di Dalbert, tra la situazione dell’ormai ex esterno sinistro brasiliano e quella di altri nerazzurri c’è una bella differenza. In attesa di capire cosa ne sarà del capitano Samir Handanovic, legato soprattutto ai piani ...