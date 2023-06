Sistema missilistico attivato | due navi russe fanno tremare il mondo | caccia in volo

(Di mercoledì 28 giugno 2023) C'è un dettaglio, una mossa strategica che potrebbe farilintero dopo il fallito golpe contro Vladimir Putin per mano della Wagner guidata da Prgozhin. La Russia, dopo l'assalto dei mercenari arrivati a soli 200 km da Mosca, è in cerca di riscatto. Ma soprattutto vuole dare un segnale chiaro all'Occidente che secondo la propaganda del Cremlino avrebbe tifato per una rovesciamento del potere in Russia. E così dopo il discorso di Putin alla nazione, l'esilio in Bielorussia di Prigozhin, arriva la mossa di Mosca che fagli Stati Uniti. Taiwan ha avvistato due fregateingazione al largo della sua costa orientale e ha dispiegatoe aerei di sorveglianza per monitorarne i movimenti, ha dichiarato il Ministero della Difesa nazionale dell'isola. Le ...

Un esempio è la tecnologia dei seeker Aesa (ildi ricerca bersagli, ndr), in fase di sviluppo per il programma Teseo Mk2/e sul quale Mbda Italia sta investendo e puntando sia in termini ...ARTICOLI CORREALATI Ucraina, Putin schiera ''Sarmat'' nuovotermonucleare Mosca: l'Ucraina prevede di lanciare attacchi in Crimea con missili Storm Shadow Guerra in Ucraina: ...Inoltre, è stato scelto come radar di sorveglianza e ingaggio per la versione italiana delterra - aria SAMP/T di ultima generazione realizzato dal consorzio Eurosam (MBDA 66,6% -...

Ucraina, Putin schiera ''Sarmat'' nuovo sistema missilistico ... Antimafia Duemila

Stato: 27/06/2023 20:26 Gli attacchi aerei fanno ancora parte della vita quotidiana in Ucraina. A volte sono particolarmente intensi, come è successo di ...Supportato dalla tecnologia AESA, il radar multi-funzione e multi missione in banda C è orientato alla sorveglianza e alla difesa aerea ...