Sinner | altra mazzata | questo è un durissimo colpo per i tifosi

(Di mercoledì 28 giugno 2023) Janniksta vivendo un momento difficile e potrebbe presto arrivare un’bruttissima notizia. Isono in ansia. La stagione di Janniknon sta procedendo nel migliore dei modi. Dopo la brutta sconfitta al secondo turno del Roland Garros contro Daniel Altmaier, tedesco numero 79 del ranking mondiale, sono arrivati alcuni problemi fisici. L’ultimo ha costretto il campione altoatesino al ritiro durante il primo torneo sull’erba della stagione, ad Halle. Per fortuna la risonanza a cui si è sottopostosubito dopo l’infortunio ha dato esito negativo: il 21enne sarà dunque regolarmente al via di Wimbledon il prossimo 3 luglio. A Londra, in quello che probabilmente è il torneo più importante dell’anno,proverà a fare meglio della scorsa edizione, quando ...

Sonego è reduce dal derby, perso, contro il connazionale Jannikad Halle, terminato dopo tre ... Un'sfida potenzialmente combattuta è quella tra il sudafricano Harris , che recentemente è ...... riprovarli e fallirli e spaccare tre racchette una dopo l', altro non siano che l'unico modo ... Intervista a Mosè Navarra: '- Musetti, Wimbledon da big' (Lorenzo Ercoli, Corriere dello ...... Lorenzo Musetti ha scalato un'posizione in classifica rispetto alla scorsa settimana. E per ... Adriano Panatta (4), Matteo Berrettini (6), Corrado Barazzutti (7), Jannik(8), Fabio ...

La next generation avanza, non solo in termini sportivi. Al giorno d’oggi i calciatori, tennisti, cestisti di un certo livello sono delle vere e proprie aziende, che grazie alla loro grande popolarità ...L’allenatore si racconta: “Jannik sa che deve migliorare, ma il tennis non è una gara sprint, è una maratona. Per allenare bisogna essere altruisti, è ...