Simone Biles torna a gareggiare dopo le Olimpiadi di Tokyo

(Di mercoledì 28 giugno 2023)a competere nella ginnastica. Lo farà ad inizio agosto, all’Us Classic. Sarà il primo evento sportivo a cui parteciperà laledi. Usa Gymnastic ha annunciato che la sette volte medaglia olimpica e campionessa olimpica del 2016 gareggerà il 5 agosto alla Now Arena di Hoffman Estates. In Giappone ladecise di allontanarsi dallo sport per concentrarsi sulla sua salute mentale.fece notizia ai Giochi del 2020 quando si ritirò da diversi eventi individuali per concentrarsi sulla sua salute mentale. Tornò in pedana solo l’ultimo giorno per guadagnare il bronzo alla trave, la sua settima medaglia olimpica in carriera. A 26 anni è diventata una delle sostenitrici più accanite ...

Ginnastica, Simone Biles torna alle gare dopo i problemi di salute mentale all'Olimpiade

