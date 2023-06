Simest sbarca a Belgrado e non solo Tutte le novità

Leggi su formiche

(Di mercoledì 28 giugno 2023), la società del Gruppo Cdp per l’internazionalizzazione delle imprese italiane ha inaugurato oggi, a, il primo ufficio estero della Società. Individuata in coordinamento con il Gruppo Cassa Depositi e Prestiti e in stretta sinergia col ministero degli affari Esteri e della Cooperazione Internazionale,è infatti al centro della Regione dei Balcani Occidentali, area dalle grandi potenzialità per la crescita internazionale del tessuto produttivo italiano. “Annunciata dal vicepremier e ministro degli Esteri Antonio Tajani nel corso del Business Forum Italia-Serbia dello scorso marzo – ha dichiarato il presidente di, Pasquale Salzano – l’apertura del nuovo ufficio aè il frutto di un’importante azione di sistema che abbiamo realizzato grazie alla stretta sinergia ...