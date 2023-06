Siliquini Siti | ' pazienti possono esigere vaccino contro Zoster e pneumococco'

Leggi su liberoquotidiano

(Di mercoledì 28 giugno 2023) Padova, 28 giu. (Adnkronos Salute) - "Le persone fragili, tra queste ioncologici,un diritto di essere vaccinatepatologie importanti come l'Herpes, le polmoniti e quindi lo, l'influenza, il Covid e molte altre patologie. Un'informazione che deve derivare dai professionisti sanitari, dai medici di medicina generale, ma anche dai clinici che seguono le persone fragili per le patologie prioritarie". Così Roberta, presidente Società italiana igiene medicina preventiva e sanità pubblica (), a margine dell'evento 'Frames - Messa a fuoco sull'Herpes. Nuove prospettive di prevenzione nel paziente oncologico', promosso da Gsk e in corso a Roma. "Fortunatamente - ...