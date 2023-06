Sicilia | terremoto di magnitudo 3 1 sull' Etna

(Di mercoledì 28 giugno 2023) Undi3.1 è stato registrato la notte scorsa, alle 00.12,. L'evento è stato nettamente avvertito dalla popolazione di diversi paesi del vulcano. L'ipocentro è stato localizzato dall'Ingv, osservatorio etneo, di Catania a 1,6 chilometri a nord di Zafferana Etnea a una profondità di 2,8 chilometri. Alla scossa ha fatto seguito uno sciame sismico di almeno altri 14 terremoti dicompresi tra 1.0 e 1.7, con ipocentro nella stessa zona, tra Zafferana etnea e Linera. Quello di minore energia è stato registrato alle 04.22. Non risultano segnalazioni di danni a cose o persone.

