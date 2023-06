“Si sono lasciati” Temptation Island | falò di confronto fatale per la coppia | esce separata dal villaggio

Leggi su caffeinamagazine

(Di mercoledì 28 giugno 2023)2023, prima puntata ed è già record di ascolti. Segno che il pubblico di Canale 5 non vedeva l’ora che dopo un paio d’estati di stop il docu reality condotto da Filippo Bisciglia tornasse in onda. Nuovo viaggio nei sentimenti per nuove coppie, tentate da nuovi single che abitano l’ormai famosoIs Morus Relais. Lunedì 26 giugno le presentazioni dei protagonisti e i primi litigi, dopo le immagini mostrate a fidanzate e fidanzati nel pinnettu, tra sfoghi e avvicinamenti sospetti ai tentatori di questa edizione. Una media di quasi 3,6 milioni di spettatori in prime time, per il 26% di share e picchi del 42% durante la messa in onda in seconda serata. L’esordio su Canale 5 di2023 ha già superato gli ascolti registrati dal Grande Fratello Vip e da L’Isola dei ...