Sì | sono fluido E mia moglie | sesso | Enrico Papi spiazza tutti

Leggi su liberoquotidiano

(Di mercoledì 28 giugno 2023) "Quando sento alcune coppie che dicono di conservare la stessa passione dei primi tempi, penso che siano da ricovero immediato":lo ha detto in un'intervista al settimanale Chi, sottolineando quanto per lui il tradimento sia "sopravvalutato, poi chiaramente tutto dipende dall'entità del tradimento stesso”. "Dopo un po' nei matrimoni si diventa come dei parenti: l'incesto anche no, grazie - ha poi aggiunto il conduttore -. Negli equilibri di una coppia può succedere di tutto, l'importante è che non venga meno il rispetto. La fedeltà, per come la intendiamo noi, non esiste. Quelli che dicono il contrario mentono sapendo di mentire". Parlando del suo matrimonio con Raffaella Schifino, durato ben 25 anni,ha confessato: "Abbiamo vacillato parecchie volte, ma quando le cose non vanno nella giusta direzione ci ...