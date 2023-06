Si siede sul wc ma accade l’impensabile | choc in Italia

Leggi su tvzap

Social. Partorisce sul wc, la giovane donna non sapeva di essere incinta. La storia che stiamo per raccontarvi vi lascerà completamente senza parole. I fatti sono avvenuti nel quartiere di Scampia, a Napoli. Una donna ha partorito in casa senza nemmeno sapere di essere incinta. La sorpresa è stata grande quando ha dato alla luce una bimba prematura, con un peso di soli 1,7 kg. Fortunatamente, grazie al rapido intervento del servizio di emergenza 118, la neonata è sopravvissuta ed è stata immediatamente trasportata in Terapia Intensiva Neonatale presso un ospedale della zona. Vediamo nel dettaglio cos'è accaduto.