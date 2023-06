... così che se uno attraversa, che so, la Spagna, lain catalano, in castigliano, in basco. Io ... avviare processi, due passi avanti e uno indietro, e poi si vedrà,che vada tra tre anni ne ...Con Pomati è un duello da Scudetto; manca l'unghiata che fama la sua è una finale positiva. 1'... Il suo ingresso si, ma stavolta non arriva neanche a tirarlo il suo rigore. All. Treccani 8 ...Se ci sirassicurati solo dal fatto che ad esempio in un certo tipo di esperienza o in una ...amico monaco e con una grande esperienza anche come esorcista mi ripete spesso che quando c'è il...

Si sente male e cade nel lago, 74enne salvato da turisti tedeschi L'Eco di Bergamo

Era seduto sul muretto della strada, affacciato sul Sebino quando alcuni bagnanti lo hanno visto barcollare e poi cadere in acqua, probabilmente colpito da un improvviso malore, con ogni probabilità l ...L'allarme lanciato nel pomeriggio di martedì ha attivato la macchina dei soccorsi: dopo le prime cure prestate sul posto è stato disposto il trasferimento in ospedale ...