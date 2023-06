Si forma la giunta a Nusco | l’opposizione abbandona l’aula consiliare

Leggi su anteprima24

(Di mercoledì 28 giugno 2023) Tempo di lettura: 4 minutiNel Consiglio comunale dello scorso 26 giugno sono stati nominati, dopo quaranta giorni dalle elezioni amministrative, i componenti dellasenza però alcuna delega e sono stati eletti il Presidente e Vicepresidente del Consiglio Comunale. Attualmente, fanno parte dellaComunale i consiglieri Salvatore Cilio, nominato vicesindaco, e Lucio Molinario in qualità di assessore, con i quali il neo eletto sindaco, Antonio Iuliano, ha dichiarato di aver preso accordi pre-elettorali. In riferimento alle quote rosa, oltre alla consigliera Vanessa Rullo, data l’incompatibilità alla carica di assessore della consigliera Morena Di Paolo, legata al sindaco da rapporti di affinità (infatti è nipote al Sindaco da parte della moglie), è stata nominata assessore esterno la dott.ssa Annamaria Madaro, che tuttavia è legata da ...