Sfregiato il murales su Berlusconi nella via della casa d’infanzia a Milano | gli insulti in meno di 24 ore sull’opera di Palombo – Le foto

È rimasto intatto per meno di 24 ore il murale dedicato a Silvio Berlusconi realizzato ieri dall'artista AleXsandro Palombo. L'opera di street art è stata realizzata nel quartiere Isola, a Milano, ...A distanza di poche settimane è stato vandalizzato anche il secondodi aleXsandro Palombo ... Il Primo era statonel giorno dello Yom HaShoah , la giornata del ricordo degli ebrei che ...Il primoera statonel giorno dello Yom HaShoah, la giornata del ricordo degli ebrei che furono uccisi durante l'Olocausto. .

Berlusconi, murale a Milano vandalizzato con scritte offensive Sky Tg24

Raid notturno in via Volturno all’Isola per sfregiare l’opera “Self-Made Man” a poche ore dalla sua realizzazione ...Lo sfregio all'opera di aleXsandro Palombo a meno di 24 ore dalla sua comparsa all'Isola. Le frasi cancellate dai residenti ...