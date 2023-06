Serie B | salta Helbiz | Balata deve fare a meno di 6 milioni | Sky e Dazn costretti a ripianare La prossima stagione è già un caos

(Di mercoledì 28 giugno 2023) Iscrizioni a rischio, ricorsi all’orizzonte, e adesso pure un buco milionario nel bilancio della Lega. Se laA è in fibrillazione per l’asta dei diritti tv da cui dipende la sopravvivenza dell’intero carrozzone, come al solito ai piani inferiori se la passano pure peggio. L’ultima tegola sullaB si chiamaMedia: la piattaforma streaming del re dei monopattini Palella ha rinunciato a trasmettere le partite del campionato il prossimo anno. Significa un ammanco di circa 10di euro, da cui ci rimettono tutti: i club innanzitutto, ma anche le altre emittenti come Sky e. Mentre si attende la soluzione per i casi di Lecco e Reggina che ancora impediscono di completare l’organico per la. Cheavesse delle ...

Volley 2022 - 2023A1 femminile Squadra Vero Volley Monza Non arrivano notizie confortanti per Davide Mazzanti. In vista della pool 6 della VNL in cui la nazionale femminile di volley si giocherà una buona fetta ...... a sciogliere il Parlamento e a convocare le elezioni politiche per il 23 luglio prossimo, producendo tutta unadi ovvie conseguenze, a partire dalle crescenti incertezze sul futuro dei ...RENDIMENTO COSTANTE - Analizzando le ultime tre stagioni di Domenico Berardisubito all'occhio una certa produttività nel rendimento. Il giocatore, in fase realizzativa, conta 45 gol tra...

Serie A, salta l'accordo per i diritti tv: spunta l'ipotesi Mediaset | Cosa ... Grantennis Toscana

Iscrizioni a rischio, ricorsi all’orizzonte, e adesso pure un buco milionario nel bilancio della Lega. Se la Serie A è in fibrillazione per l’asta dei diritti tv da cui dipende la sopravvivenza ...La schiacciatrice nativa di Palermo non potrà rispondere alla chiamata di Mazzanti a causa di un problema al piede e dovrà osservare un periodo di riposo. Al suo posto Linda Nwakalor ...