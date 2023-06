Serie A | Ventura commenta il Torino | Ottimo il lavoro di Juric e Vagnati

L'ex allenatore del Torino, Gian Piero, nel corso di un'intervista rilasciata a La Gazzetta dello Sport, traccia un bilancio della sua ex squadra al termine di questa stagione: "Quando ottieni 53 punti hai fatto una buona stagione ...... che va al di là della sua compagnia di. Prigozhin, e la Wagner con lui, è in parte una via ... Dopo unadi fandonie sulla pronta risposta dello Stato, dell'esercito e del popolo, roba che ...Decisamente una giornata da ricordare quella che hanno vissuto le ragazze dellaD della ginnastica artistica Cesanella : Arata Diletta, Avramyshyn Natali Elena, Foligna Elisa,Giulia e Vernelli Giulia. Sono queste le 5 atlete artefici dell'eccellente risultato alle ...

Ventura: "Bel progetto: avanti con Juric per un Toro più competitivo" La Gazzetta dello Sport

G ian Piero Ventura è sempre uno del Toro. Timoniere in panchina tra il 2011-12 (ritorno in serie A) e il 2015-16 è stato protagonista di buone stagioni, con l’esaltante acuto del ritorno in Europa co ...L’ex tecnico dei Granata a La Gazzetta dello Sport: ” C’è un grosso rammarico finale, troppi punti che il Toro ha lasciato per strada contro le piccole” ...