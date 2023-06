Serie A | Szczesny ricorda il suo momento peggiore | “Penso di essere morto…”

(Di mercoledì 28 giugno 2023) 2023-06-26 10:31:25 Non si placano le voci a seguito dell’ultima notizia. Senza troppi giri di parole, andiamo subito al punto: EIl 13 aprile Wojciechha vissuto uno dei giorni peggiori della sua vita. Il portiere polacco, durante il CP Juventus – Sporting di Europa League, ha accusato un forte dolore al petto che lo ha costretto ad abbandonare il match e faceva presagire il peggio. Per fortuna tutto è finito bene e i controlli medici non hanno segnalato alcun problema. Il portiere, infatti, ha chiuso la stagione da titolare nella ‘Vecchia Signora’. Ora, dopo aver terminato l’anno accademico 2022/23,quelin un’intervista a ‘Canal Plus Sport Poland’. È stato spaventoso, pensavo davvero che sarei morto Wojciech“Era spaventoso, pensavo davvero che sarei ...

...perché appunto ci sono offerte diverse su differenti pacchetti e il bando comprende anche una... Leggi Ancheracconta il suo dramma: 'Contro lo Sporting ho pensato di morire' L'anomalia (...uscì dal campo in lacrime, mettendo apprensione in tutti, tifosi, compagni e avversari.: "Mi ritirerò a sorpresa, non voglio feste" Il portiere, 33 anni, ha parlato anche del suo ...... sono questi - e altri - i temi affrontati da Wojciechnell'intervista rilasciata a Canal ... FOTOGALLERY %s Foto rimanentiA Sedi e date di ritiri e amichevoli per il 2023/24 Ultime ...

Szczesny sul malore nella gara con lo Sporting: "Ho avuto paura di morire" La Gazzetta dello Sport

Oltre al generale Danilo i valorosi Bonucci e Szczesny Alle sue spalle, tuttavia, non mancano elementi di grande personalità. Se Danilo è il generale, gli altri saranno i soldati più valorosi. A ...L'estremo difensore della Juventus ha raccontato di come ha temuto per la sua vita durante la partita di Europa League contro lo Sporting dello scorso mese di aprile.