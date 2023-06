Sequestrata e abusata dall' ex a Bologna | una farmacista la salva

(Di mercoledì 28 giugno 2023) Per dare l'allarme alla polizia, ha finto di sentirsi poco bene e ha convinto l'ex compagno a fermarsi in una farmacia per controllare la pressione. Qui la ragazza, in fila insieme all'uomo per essere ...

Per dare l'allarme alla polizia, ha finto di sentirsi poco bene e ha convinto l'ex compagno a fermarsi in una farmacia per controllare la pressione. (ANSA)