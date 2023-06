Separare | demonizzare | punire La strategia di Putin per Prigozhin

Leggi su huffingtonpost

(Di mercoledì 28 giugno 2023) Per il Wsj il piano iniziale di catturare Shoigu e Gerasimov è stato sventato dai Servizi, a quel punto è scattata la rivolta. Per gli analisti la vendetta sarà servita fredda: dopo aver distinto le sorti della Wagner dal suo capo, ora si tratta di demolirne il consenso e di colpire, se non altro in tribunale. Per informazioni, chiedere a Navalny