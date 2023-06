Senato | Meloni ‘bacchetta’ Fitto | “Zitto | che me mandi fuori strada…”

(Di mercoledì 28 giugno 2023) Ironia della premier durante le repliche di oggi a Palazzo Madama: "Scusate, ho questi suggeritori" Sfoglia i suoi piccoli foglietti la premier Giorgia, dove ha segnato i punti salienti dei tanti interventi che ha ascoltato in Aula, al. Una sequela di domande a cui risponde puntuale: al dem Delrio, di cui ha segnato la frase su cui ribattere e poi al pentastellato di turno, a De Cristofaro di Avs. Poi passa a un altro tema, facendo ricorso al foglietto successivo, un mazzetto cospicuo di appunti su cui a un certo punto pare confondersi: “Leire Borghi, dice che la Tunisia ci ha sbattuto le porte in faccia?”, dice per poi fermarsi un secondo, registrando un certo brusio. “Non era lei Borghi?” domanda rivolta alre del gruppo di Italia Viva-Azione. Al suo fianco il ministro ...

in Aula alla Camera prima del consiglio di Bruxelles sfida l'Europa su Mes e tassi d'interesse. Gentiloni: 'Discutere sul Mes non eslucde la ratifica'. Ilnega l'autorizzazione a ...Lo ha detto la premier Giorgiain replica al. "Dopo di che - ha aggiunto - le valutazioni sono in corso, c'è tempo per modificare, la questione va maneggiata con delicatezza, cura e ...' Giorgiaconfonde il Parlamento con un ring contro l'opposizione. Anziché replicare nel merito, usa termini sprezzanti verso chiunque le avanzi critiche. Sollecitando sistematicamente una claque da ...

Meloni in Parlamento: "No alle polemiche sul Mes". La Camera approva la risoluzione di maggioranza - Segui la diretta dal Senato - Segui la diretta dal Senato RaiNews

La seduta è stata sospesa per consentire a Meloni di recarsi al Senato a consegnare il testo del discorso pronunciato a Montecitorio. Pieni i banchi della maggioranza, un po' meno quelli ...Siamo a marzo quando i volti di Giorgia Meloni e il ministro dell'Istruzione ... Naturalmente non poteva mancare nemmeno il presidente del Senato capovolto: lo si può notare a Napoli nella giornata in ...