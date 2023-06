Scuole isole minori siciliane | in arrivo finanziamenti regionali per potenziare l’offerta didattica

(Di mercoledì 28 giugno 2023) "Ledellescontano una doppia insularità, ecco perché finanzieremo interventi speciali per questo periodo estivo e per tutto l’anno scolastico 2023/2024". L'articolo .

Oggi andiamo in Oceania, un continente fatto di moltissime, grandi e piccole. La fede in ... Gaudete et exsultate, 19), Mary MacKillop lo è stata soprattutto attraverso la fondazione di. ...... troviamo: fornitura di banda larga ad alta velocità, in particolare nelleper consentire un maggiore accesso all'istruzione, ai corsi di formazione e favorire il lavoro a distanza dalle;......1 miliardi per il Texas ai 27 milioni per il territorio delleVergini americane , mentre ogni ... quando leerano chiuse e gli studenti costretti a frequentare le lezioni online . Gli Stati ...

Istruzione, Turano: «Fondi per progetti nelle scuole delle isole minori» Regione Sicilia

“Le scuole delle isole minori siciliane scontano una doppia insularità, ecco perché finanzieremo interventi speciali per questo periodo estivo e per tutto l’anno scolastico 2023/2024”. Lo annuncia ...«Le scuole delle isole minori siciliane scontano una doppia insularità, ecco perché finanzieremo interventi speciali per questo periodo estivo e per tutto l’anno scolastico 2023/2024». Ad annunciarlo ...