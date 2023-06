Scuole chiuse per il Covid in Europa | Italia al primo posto con 341 giorni Rapporto OMS

(Di mercoledì 28 giugno 2023) IlOMS "Navigating uncharted territory: school closures and adolescent experiences during the-19 pandemic in the WHO European Region" pubblicato il 27 giugno evidenzia come l'sia stata la nazione europea con piùdi chiusura delledurante il. L'articolo .

In via precauzionale sono statealle auto e ai pedoni alcune vie del centro storico. La ... Proseguono i controlli nelleed edifici". 28 giugno 2023In via precauzionale sono statealle auto e ai pedoni alcune vie del centro storico. La ... Proseguono i controlli nelleed edifici'.In via precauzionale sono statealle auto e ai pedoni alcune vie del centro storico. La ... Proseguono i controlli nelleed edifici'. ANSA redazione 28/06/2023 9 1 minuto di lettura ...

Scuole chiuse per il Covid, in Italia più di tutti: 341 giorni di chiusure totali contro 0 della Finlandia e 138 di media europea. Dati Oms - Notizie Scuola Tecnica della Scuola

Nessun Paese europeo ha tenuto le scuole chiuse per via del Covid così a lungo come l’Italia, ben oltre il lockdown del marzo 2020: a sostenerlo è l’ufficio europeo dell’Organizzazione Mondiale della ..."Si chiude la fase burocratica di appalto e si affida un nuovo intervento pubblico dal grande impatto sul territorio e la qualità della vità degli algheresi, ...