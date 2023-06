Scuderia AlphaTauri e Catawiki una partnership vincente

(Di mercoledì 28 giugno 2023), leader in Europa per gli oggetti speciali, sono lieti di annunciare unaunica per offrire a tutti gli appassionati l’opportunità di possedere un pezzo di storia della Formula 1 Durante l’arco dell’anno si terrà una serie di cinque aste online, accessibili a tutti, con oltre 300 oggetti da collezione accuratamente selezionati dagli esperti di motorsport di. Tali oggetti provengono dalle stagioni passate e presenti della squadra di F1, oltre a quelli dell’era dellaToro Rosso e della. Gli oggetti all’asta comprenderanno una varietà di parti di auto – dadi delle ruote, alette, parafanghi anteriori e posteriori – kit da corsa dei piloti, caschi e tute da pit crew, oltre a ...

Formula 1 GP Canada- Sete di riscatto per Nyck de Vries e Yuki Tsunoda nel prossimo Gran Premio d'Austria, ... i portacolori dellafaentina intendono ben figurare nell'appuntamento ...Lo affronterò a bordo della mia HONDA NSX GT3 Evo, un auto incredibile e una macchina vincente ai massimi livelli delle competizioni GT3", ha affermato il giapponese della. "Il ...Questo è sempre un fine settimana importante anche per la, oltre che per i nostri amici di Red Bull Racing. Le origini del circuito Una pista particolarmente temibile, lunga quasi ...

Scuderia AlphaTauri e Catawiki lanciano delle aste senza ... Scuderia AlphaTauri

Formula 1 GP Canada AlphaTauri - Sete di riscatto per Nyck de Vries e Yuki Tsunoda nel prossimo Gran Premio d'Austria, decimo appuntamento del mondiale 2023 di Formula 1. Dopo i passi falsi delle ulti ...Scuderia AlphaTauri e Catawiki, leader in Europa per gli oggetti speciali, sono lieti di annunciare una partnership unica.