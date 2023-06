Scoppierà Thames Water? La verità sconvolgente dietro il suo collasso potrebbe far salire le bollette agli italiani

Leggi su oggi-notizie

(Di mercoledì 28 giugno 2023) Oggi Notizie La, società britannica di approvvigionamento idrico, sta cercando ulteriori finanziamenti per evitare il fallimento e l'intervento del governo, chenazionalizzarla. Ma cosa accadrebbe in caso di fallimento dell'azienda? Quali sono le implicazioni per i clienti e gli azionisti? Scopri tutto quello che devi sapere in questo articolo. Di cosa parliamo in questo articolo...è alla ricerca di ulteriori finanziamenti per evitare il fallimento Il governo valuta se nazionalizzare l'azienda in caso di fallimento In caso di fallimento,essere utilizzato un special administration regime (SAR) per proteggere i clienti Il governo assicura che le forniture idriche saranno protette Il governoessere costretto a ...