Scontrini | raffica di controlli della Guardia di Finanza per parrucchieri | officine | panifici e profumerie

E per non pagare le tasse arrivava a emettere unadicon importi da zero - virgola. Un 'giochino' che per anni gli ha permesso di sparire agli occhi dell'erario: le famiglie ...E per non pagare le tasse arrivava a emettere unadicon importi da zero - virgola. Le Fiamme gialle hanno ricostruito il volume d'affari del negozio, scoprendo che avrebbe evaso ...E per non pagare le tasse arrivava a emettere unadicon importi da zero - virgola. Un 'giochino' che per anni gli ha permesso di sparire agli occhi dell'erario: le famiglie ...

Rovigo, il panificio dei 350mila euro mai dichiarati. «Dal Covid alle banche, ecco perché ho evaso le tasse» ilmessaggero.it