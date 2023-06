Sciopero Cotral venerdì 7 luglio 2023 | stop di 24 ore | orari e fasce di garanzia

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di mercoledì 28 giugno 2023), annunciata mobilitazione di 24 ore da parte dei Sindacati. Si preannunciano disagi per i pendolari tra poco più di una settimana a causa di una mobilitazione che interesserà il personale. Le corse bus pertanto, nelle ore della mobilitazione, non saranno garantite. Tra le motivazioni alla base della protesta, fanno sapere i lavoratori, ci sono “la sicurezza sul lavoro, l’o, l’organizzazione del lavoro, e tutte quelle tematiche che richiedono urgente e necessaria attenzione“. Se losarà confermato le corse saranno a rischio per gran parte della giornata. Ma ecco tutti i particolari.di...