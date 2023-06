Scimpanzé vede il cielo per la prima volta dopo 28 anni in gabbia | la reazione è commovente

Vanilla, confinata in un'angusta gabbia del laboratorio per i primi anni della sua vita, fu trasferita in un rifugio in California dove però continuava a vivere reclusa, insieme ad altri. L'...Vanillail cielo dopo 29 anni in cattività La 'casa' di Vanilla era una gabbia di 5 metri ... Poi è arrivata 'Save the Chimps' che ha il più grande rifugio perpiù grande del mondo, ...Più tardi, lei e sua sorella Shake si sono incontrate in una zona ombreggiata sotto un ramo dove stavano riposando altrie insieme hanno contemplato le nuvole e il sole. Il dottor Andrew ...