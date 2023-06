Scimpanzè di 29 anni salvata dal laboratorio torna a vedere il cielo | la reazione di Vanilla è incredibile

(Di mercoledì 28 giugno 2023) Immagina di vivere 29senzail. La tua, probabilmente, sarebbe come quella di, lanata nelLemsip della New York University che ha vissuto ...

Immagina di vivere 29senza vedere il cielo . La tua reazione, probabilmente, sarebbe come quella di Vanilla , lanata nel laboratorio Lemsip della New York University che ha vissuto tutta la sua vita in ...Fino alla fine degli'90 il laboratorio era specializzato nella ricerca sull'Hiv e sull'epatite: "Vanilla è stata una delle ultime che avrebbero potuto essere testate - racconta ancora Mathews - ..."Le informazioni che abbiamo a disposizione ci dicono che c'erano ominini che probabilmente mangiavano altri ominini almeno 1,45 milioni difa", spiega Pobiner, riferendosi alla classificazione ...