Schlein | ' sul Mes Meloni mette in imbarazzo l' Italia'

Quello che è successo in CommissioneMes "è il segno delle loro divisioni ma anche della irresponsabilità di questo governo rispetto ... Lo ha detto la segretaria del Pd Ellyin un punto stampa a Bruxelles.

Bruxelles, 28 giu. (askanews) - Quello che è successo in Commissione sul Mes 'è il segno delle loro divisioni ma anche della irresponsabilità ...(ANSA) - BRUXELLES, 28 GIU - "Tenere bloccati venti Paesi per ragioni ideologiche e per non dire la verità alle italiane e agli italiani, e cioè che ratificare il Mes non vuol dire chiedere l'attivazi ...