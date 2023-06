Schillaci | Rivedere il rapporto con i medici di medicina generale

Leggi su romadailynews

(Di mercoledì 28 giugno 2023) “Dobbiamoilcon idina. Il loro contributo è essenziale per unana di prossimità. Il medico dinaha rappresentato da sempre in Italia un punto di riferimento per i cittadini e per i pazienti. Su questo stiamo lavorando e dobbiamo lavorare”. Lo ha detto il ministro della Salute, Orazio, aprendo i lavori del convegno dal titolo ‘Agenas festeggia trent’anni: tra passato, presente e futuro’. “Voglio inoltre ricordare le farmacie – ha proseguito l’esponente del governo – che durante il Covid hanno svolto un ruolo importante. Oggi gli italiani vedono proprio nelle farmacie un luogo sicuro in cui possono avere risposte alle proprie richieste di sanità”. “Con l’appoggio ...