Scherma | sciabolatori in finale ai Giochi Europei | passo cruciale verso le Olimpiadi

(Di mercoledì 28 giugno 2023) Come nel fioretto femminile, anche nella sciabola maschile laper la medaglia d’oro ai2023 sarà tra Italia e Francia. Importante traguardo quello raggiunto dal quartetto azzurro, che ottiene anche punti pesantissimi nel percorso di qualificazione alledi Parigi 2024. Gli azzurri (Luigi Samele, Luca Curatoli, Michele Gallo, Matteo Neri) hanno cominciato il loro cammino con il netto successo contro la Slovenia per 45-14. Un momento chiave, anche per l’intera stagione e per il percorso olimpico, è stata la vittoria contro la Romania nei quarti diper 45-44 all’ultima stoccata. Una sfida soffertissima, con Samele che si è fatto rimontare nell’ultimo assalto, ma che poi ha avuto la freddezza di mettere la quarantacinquesima e decisiva stoccata. Un po’ più semplice, ...

