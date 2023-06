Scherma | sciabolata d’argento! Gli azzurri cedono in volata alla Francia ai Giochi Europei

Leggi su oasport

(Di mercoledì 28 giugno 2023) Non riesce la doppietta d’oro all’Italia nella prima giornata dedicata alle prove a squadre ai2023 in corso di svolgimento a Cracovia. Dopo il titolo delle fiorettiste, è arrivata una bella medaglia d’argento da parte degli sciabolatori. Oro, che si è così presa la rivincita per la sconfitta nel fioretto. Un argento comunque molto importante per il quartetto azzurro (Luca Curatoli, Luigi Samele, Michele Gallo e Matteo Neri), con l’Italia che ottiene punti pesanti nel cammino di qualificazione olimpica. La finale è stata molto combattuta con l’Italia che si è trovata avanti di una stoccata prima dell’ultimo assalto. Purtroppo Samele ha ceduto a Patrice, con lache si è imposta per 45-42. Glihanno cominciato il loro cammino con il netto ...